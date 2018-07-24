(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Футболистки из Челнов завоевали серебро на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч».
Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди девушек 2003-2004 годов рождения прошел в городе Салават Республики Башкортостан.
Город Набережные Челны на соревнованиях представляла команда ДЮСШ «Строитель». По итогам турнира челнинки завоевали второе место. Игрок команды Анастасия Кадыльская, на чьем счету 24 забитых голов, признана лучшим бомбардиром турнира.
Вместе со спортсменками радость победы разделил их тренер-преподаватель Эдуард Назаров.