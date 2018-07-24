Учителя обсудят «Цифровое поколение России» на школьном фестивале в Елабуге

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Елабуге с 15 по 17 августа состоится IX Международный фестиваль школьных учителей, сообщает Министерство образования и науки РТ.
Тема фестиваля звучит как «Цифровое поколение России». Мероприятие пройдет в Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета.
В работе фестиваля примут участие ведущие учителя России и Татарстана, ученые вузов РФ и зарубежья, эксперты в области развития образования. Запланировано выступление шести зарубежных и 35 российских модераторов.
Учителя познакомятся с самыми эффективными методами преподавания в разных странах, а также смогут повысить уровень профессионального мастерства на мастер-классах.