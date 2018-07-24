Умершая британка получила флакон с «Новичком» в качестве подарка

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Британка Дон Стерджес, ставшая жертвой боевого отравляющего вещества, получила флакон с «Новичком» от своего знакомого Чарли Роули. Об этом он сам рассказал в интервью газете The Sun, передает РБК.

По словам Роули, он нашел флакончик духов на улице в Эймсбери, не подозревая, что тот может стать причиной трагедии. Британец отметил, что флакон треснул в его руках.

«Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон. Мне очень грустно от того, что с ней это произошло. Это ужасно и шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили, что она ушла. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить», — цитирует издание слова Роули.

В конце июня Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили в бессознательном состоянии в частном доме в городе Эймсбери. Он находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес были госпитализированы в критическом состоянии. Женщина скончалась 8 июля, а Роули выписали из больницы 23 июля.