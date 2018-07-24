Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). В интервью журналистке Соне Кошкиной российский актер Анатолий Пашинин сравнил украинцев с папуасами, сообщает РИА Новости.

Актер это объяснил тем, что ни у тех, ни у других нет ни прав, ни возможностей на реализацию, как у любого беженца.

По его мнению, украинцев можно назвать как угодно, только не украинцами, поскольку им безразлична судьба страны. В наследство же от «предков» они не получили ничего, кроме разоренной страны, отметил актер.

Анатолий Пашинин вступил год назад в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (запрещенной в России организации).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что актер Пашинин рассказал о том, что получает удовольствие от участия в войне в Донбассе.