Немецкая контрразведка не увидела доказательств «вмешательства» России в выборы в Бундестаг

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Контрразведка Германии на нашла подтверждения вмешательства России в ход выборов в Бундестаг 2017 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад федерального ведомства по защите Конституции.

В документе отмечается, что по мере приближения голосования был зафиксирован спад российской киберактивности.

Ранее глава службы Ханс-Георг Маасен также заявил, что надёжные доказательства «вмешательства» России в выборы отсутствуют.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения о попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.