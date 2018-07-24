После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). После инцидента в Ярославской колонии в Татарстане проведут проверки в учреждениях УФСИН, сообщает республиканская пресс-служба ведомства.

Решение о проверках было принято директором ФСИН России Геннадием Корниенко. В ближайшее время в каждом регионе будет создана комиссия, которая проверит все случаи применения сотрудниками ведомства физической силы в отношении заключенных. Также проверят работу в штрафных изоляторах, камерах и помещениях со строгими условиями содержания. При этом ответственность за проведение проверок ляжет на начальников территориальных УФСИН.

За нарушения виновным грозят серьезные наказания вплоть до увольнения.

31 июля ФСИН в режиме пресс-конференции проведет совещание, на котором обсудят проблемы в исполнении сотрудниками ведомства их обязанностей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ярославской колонии № 1 отстранены от работы 17 сотрудников, которых подозревают в жестоком избиении осужденного Евгения Макарова.



