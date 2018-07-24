Минздрав рассказал о ситуации с беременной в Чистополе, которую не пустили в туалет поликлиники

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Минздрав прокомментировал ситуацию с беременной в Чистополе, которую не пустили в туалет поликлиники.

21 июля в системе «Народный контроль» опубликовала жалобу женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности. Она сообщила о том, что ее не пустили в туалет стоматологической клиники ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» по улице Урицкого.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, инцидент случился из-за того, что сотрудник регистратуры не знал, о положении девушки, а сама она ему об этом не сказала. По субботам в поликлинике принимают пациентов, нуждающихся в неотложной стоматологической помощи, а посетительница на плохое самочувствие не жаловалась.

Чтобы разрешить эту ситуацию, с персоналом амбулаторно-поликлинических учреждений провели разъяснительные беседы.