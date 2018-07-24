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Оксана Романова

24 июля 2018, 16:20

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В Раифе из морской гальки выкладывают мозаичный образ Божией Матери высотой в два человеческих роста

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Фото: Эдуард Закиров, Раифский монастырь, Рамиль Гали


Поучаствовать в создании иконы при желании может любой гость обители.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На берегу Раифского озера у Богородицкого монастыря на бетонной основе размером 3,5 х 2,5 метра начата работа по созданию Грузинской иконы Божией Матери из морской гальки. Двустороннюю икону-мозаику будут выкладывать в течение месяца мозаичист Анна Солнечная и две ее мастерицы Стася Кучумова и Анжелика Сорокина, презентовавшие в Казани во время чемпионата мира по футболу портрет аргентинского бомбардира Лионеля Месси.

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«Камень хранит в себе информацию, он живой. Смотришь на такое полотно и думаешь: “Может, на этот камень ступала нога Чингисхана?.. А этот мог бы быть горой тысячу лет назад, потом он откололся, гора рассыпалась…”. Мне давно хотелось сделать что-то необычное и красивое для людей, и при этом, чтобы оно осталось памятью на долгие годы», – рассказала в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Анна Солнечная.

Икону собирают прямо на улице под навесом в горизонтальном положении. Все три художницы живут на территории монастыря в «Доме паломника», и, как того требуют каноны иконописи, держат пост и посещают службы.

Первым делом изображение с огромной репродукции Грузинской-Раифской иконы Божией Матери перевели с помощью копирки на бетонную основу. Затем на специальный клей начали выкладывать лик морской галькой, которую предварительно рассортировали по оттенкам.

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«Все в природных цветах – икона не будет яркой, но благодаря множеству оттенков камней мы можем отобразить тень, свет, полутень, контрастность. Если что-то не понравится, не без усилий, но камни можно отклеить и переложить. Когда полностью выложим лик, будем затирать жидким стеклом: зальем специальной эпоксидной затиркой, которая твердеет в течение 24 часов, и за это время сможем убрать ее излишки – затереть», – пояснила автор нового направления иконографии.

Такая картина получается объемной – каждый ее камушек выступает. Кроме того, вещество пропитывает их, придавая более сочный «намокший» оттенок. Одновременно это же позволяет укрепить всю икону.

Только когда сцепляющее вещество полностью затвердеет, икону экскаватором установят в вертикальное положение. Рядом уже заготовлено земляное двухметровое углубление, куда икону-мозаику установят после сборки. Изображение будет хорошо смотреться на открытом пространстве монастырского парка, но при этом со временем цвет иконы в отличие от писаных красками не будет меняться – каменные «краски» свет не разрушает.

Создание образа приурочили к юбилею Раифского Богородицкого мужского монастыря: в этом году 4 сентября здесь отметят 350-летие со дня принесения чудотворного списка с Грузинской иконы Божией Матери в Раифскую пустынь. В честь события, как сообщил наместник монастыря игумен Гавриил (Рожнов), состоится крестный ход с участием митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который освятит икону из камня.

Поучаствовать в создании иконы может любой желающий паломник и гость Раифского монастыря. Подробнее о работе над мозаичным ликом Богородицы в Раифском монастыре читайте на сайте «Событий»
 

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