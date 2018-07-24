Tele2 быстрее всех отвечает на вопросы клиентов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Tele2 быстрее других игроков телеком-рынка обрабатывает запросы клиентов. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир». Специалисты кол-центра Tele2 быстрее всех отвечают на звонок: время ожидания на линии составляет 1 минуту 30 секунд — это почти вдвое меньше, чем у ближайшего конкурента.

Для проведения исследования «Ромир» использовал методологию Mystery Calling («тайный звонок»), которая позволяет получить максимально объективные данные. Аудит качества услуг кол-центров операторов показал, что звонок в службу поддержки Tele2 в целом длится 4 минуты 16 секунд — абсолютный рекорд относительно других компаний. У ближайшего конкурента этот показатель составляет 8 минут 37 секунд, у обладателя третьего места — 9 минут 22 секунды. На последней позиции оказался результат в 10 минут 34 секунды — это в 2,5 раза дольше, чем у абонентов Tele2.

По данным «Ромира», сотрудники кол-центра Tele2 быстро решают проблему клиента — всего за 2 минуты. Время ожидания ответа оператора Tele2 составляет всего полторы минуты, что является лучшим показателем телеком-отрасли. Это почти вдвое быстрее, чем у ближайшего конкурента, в 3,5 раза лучше, чем у третьего участника рейтинга, и в 5,6 раза опережает четвертый результат списка.

Служба поддержки Tele2 демонстрирует высокий уровень удовлетворенности клиентов. По данным компании, более 95 процентов абонентов оценивают работу центра дистанционной поддержки на пять баллов по пятибалльной шкале. Это обусловлено в том числе тем, что свыше 97 процентов вопросов сотрудники решают самостоятельно на первой линии, включая нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки процедур.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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