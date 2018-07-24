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После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 16:10

Общество

Приставы РТ вывели портрет «классического» неплательщика алиментов

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Фото: Елена Кривопатре

По данным УФССП РФ по Республике Татарстан, в настоящее время около 20 тысяч татарстанцев имеют задолженности по алиментам.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). «Классический» неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте 30 – 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ. 

В настоящее время судебные приставы в Татарстане проводят рейды по взысканию алиментных задолженностей.  

По данным УФССП РФ по Республике Татарстан, в настоящее время около 20 тысяч татарстанцев имеют задолженности по алиментам. 

Корреспондент ИА «Татар-информ» сопровождала судебных приставов во время одного из рейдов. Оказалось, сотрудникам службы приходится проявлять изрядную сообразительность для того, чтобы застать алиментщика дома. 

По словам приставов, они проводят рейды ранним утром или поздним вечером — в такое время у них больше шансов застать должника дома. Также один из сотрудников сопровождает коллег со спецсредствами и обеспечивает безопасность для остальных. 

Статью о том, как проходят рейды судебных приставов, можно прочитать на сайте www.sntat.ru.

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