Вертолет «Ансат» производства КВЗ испытают в условиях горной местности

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода испытают на Эльбрусе. По итогам испытаний планируется подтвердить возможность эксплуатации воздушного средства в горной местности на высотах до 2,5 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Кроме того, в течение двух месяцев вертолет Ми-171А2 будет совершать серию полетов в Астраханской области, по итогам которых планируется доказать возможность его эксплуатации при температуре окружающего воздуха до +50°С. Следующим этапом станут испытания бортового оборудования в условиях горного рельефа, которые пройдут в Нальчике.

Отмечается, что холдинг планирует сертифицировать Ансат и Ми-171А2 в ряде стран, поэтому компании важно сейчас проверить и документально закрепить максимум возможностей этих вертолетов.

«Результаты предстоящих испытаний помогут определить пути дальнейшей модернизации обеих машин и сократить время на их доработку с учетом особенностей эксплуатации конкретными заказчиками», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Глава холдинга добавил, что результаты испытаний воздушных средств будут использоваться для их дальнейшего продвижения на ключевых рынках.