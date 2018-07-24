(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Компания «Челныводоканал» использует дезодорант для устранения запаха в районе очистных сооружений, сообщили на предприятии.

На районных очистных сооружениях ООО «Челныводоканал» на иловых полях распыляется реагент для устранения неприятных запахов.

«Химическое дезодорирование с использованием нейтрализатора запаха является новым перспективным направлением. Принцип действия его основан на химических реакциях, разрушающих запахи, не маскируя или заменяя их другими. И что немаловажно, используемый реагент-нейтрализатор запаха безопасен для животных, человека и окружающей среды», – утверждают в компании.

Применение реагента особенно актуально летом, во время высоких температур и ветра в сторону поселка Кама, жители которого часто жалуются на неприятный запах от осадка сточных вод с иловых полей.

Эксперимент начали еще в прошлом году. Но если раньше реагент разбрызгивали люди с помощью ранцевых опрыскивателей, и, соответственно, эффект от работы был невысоким, то сейчас распыление происходит с помощью навесного оборудования на тракторе МТЗ.

Химическое дезодорирование «Челныводоканал» начал применять и в местах капитального ремонта главного канализационного коллектора.