Жилой дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска получил заключение о соответствии

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Жилой дом, расположенный в 49-м микрорайоне Нижнекамска, получил заключение о соответствии проектной документации и техническим нормам. Об этом сообщается на сайте Инспекции государственного строительного надзора РТ.

Отмечается, что в доме 10 этажей, 80 квартир, а общая площадь квартир составляет 3 тыс. 785 кв. м.

Инвестор-застройщик дома — некоммерческая организация Госжилфонд при Президенте Татарстана. Техническим заказчиком является ООО «Жилищная инвестиционная компания — НК», подрядчиком — ООО «СтройСтандарт».