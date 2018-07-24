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Минздрав рассказал о ситуации с беременной в Чистополе, которую не пустили в туалет поликлиники

Татар-информ

24 июля 2018, 15:10

Общество

В Казани обновляют пункты приема вторсырья

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Фото: kzn.ru

В Казани функционируют восемь пунктов приема вторсырья, девятый павильон планируется установить на ул. Побежимова.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). В столице Татарстана обновляют пункты приема вторсырья проекта «Чистая среда», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сейчас в городе функционируют 8 таких пунктов, планируется установить еще один на ул. Побежимова. Недавно обновили пункт приема, расположенный на ул. Фучика. В частности, увеличили площадь павильона с 15 кв. м до 20.  

На данный момент жители Казани могут принести в пункты «Чистой среды» макулатуру, картон, ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии, алюминиевые банки. В скором времени планируется расширить ассортимент: будет приниматься стеклотара по цене 20 – 30 копеек за кг.

Руководитель проекта Ян Наумов сообщил, что обновления коснутся и заводов по переработке вторсырья. Так, на территории Татарстана планируется открыть завод по переработке бутылочного стекла, а также по изготовлению ячеек для яиц из отработанной бумаги, в чем заинтересованы птицеводческие хозяйства республики.

Всего с 2016 года было принято более 5 тыс. тонн вторичного сырья, из которых 3,7 тыс. тонн — макулатура. За время деятельности павильонов проекта «Чистая среда» активные экогорожане за принесенное вторсырье получили более 30 млн рублей, поделилась статистикой одна из руководителей проекта «Чистая среда» Зарина Наумова.

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