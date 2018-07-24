В Иннополисе состоится европейская олимпиада по информатике для юниоров

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Вторая европейская олимпиада по информатике для юниоров по состоится 26 — 31 июля в Университете Иннополис. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

На соревнования съедутся 80 юных программистов (до 15 лет) из 20 стран: Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии.

Россию в этом году представят сразу две команды юниоров. Ребят из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области отобрали по результатам Всероссийской олимпиады школьников по информатике и дополнительных отборочных туров.

В составе каждой команды четыре юниора и два руководителя. Программа олимпиады EJOI включает в себя один пробный и два основных тура. Школьники выполнят задания на языках C++ и Java.

В прошлом году на европейской олимпиаде по информатике в Болгарии российские школьники выступили очень успешно, выиграв три золотые медали и одну серебряную.