Бронзовые призеры Всемирного турнира по юнифайд-футболу вернулись в Татарстан из Чикаго

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на поезде в Казань приехала сборная Татарстана по юнифайд-футболу, ставшая в Чикаго бронзовым призером Всемирного турнира, посвященного 50-летию Специальной Олимпиады. Соревнования проходили с 17 по 21 июля в Чикаго (США).

Россию представляла команда Республики Татарстан, которая уверенно победила в первом туре команду штата Техас (3:0), во втором проиграла команде ОАЭ, а в третьем туре разгромила Канаду (9:2). Большую часть голов забили наши атлеты, то есть учащиеся коррекционной школы. В полуфинале ребята проиграли сильной французской команде, сформированной на базе клуба из Метца (0:3).

Основная цель Специальной Олимпиады — помочь людям с нарушениями интеллектуального развития стать полноправными членами общества, принимающими продуктивное участие в общественной жизни.

Юнифайд-спорт — это всемирная программа, объединяющая спортсменов с нарушением интеллекта (атлеты) и людей, не имеющих отклонений в развитии (партнеры), в игровые команды для повышения спортивных навыков, создания инклюзии в спорте. Во время тренировок и соревнований атлетов Специальной Олимпиады и партнеров не разделяют.

Сборная Татарстана завоевала путевку в Чикаго, став победителем Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по юнифайд-футболу, прошедшей в феврале этого года в Казани.

Российская команда состоит из атлетов — учеников Мамадышской школы-интерната и партнеров — студентов различных вузов Казани. Руководил командой в Чикаго учитель физической культуры Мамадышской школы-интерната Андрей Куклев. Он и рассказал журналистам о Всемирном турнире, пояснив, что команду в качестве главного тренера готовил Кадыр Мамонов, который не поехал в Чикаго.

«Съездили в Чикаго очень хорошо, встречали нас классно. Чикаго — это красивейший город в мире. Правда, перелет был очень долгим, 11 часов над Атлантикой. И уже на следующий день после прилета пришлось играть. Выступили неплохо, заняли третье место вместе с китайской командой. Для нашей республики это был первый выход на международный уровень юнифайд-футбола, и сразу стали третьими. Можно сказать, шикарно выступили. Большое спасибо Кадыру Мамонову, который так здорово подготовил команду», — отметил Куклев.

Как выяснилось, главной проблемой мамадышцев в Чикаго была языковая, но и поговорить на русском языке было с кем. В Чикаго знают не только о чемпионате мира по футболу-2018, с блеском проведенному Россией, но и об Универсиаде 2013, проведенной в Казани.

«Неплохо нас встречали американцы. Где-то поддерживали нас, где-то удивлялись появлению русских в Чикаго. Да и остальные участники Всемирного турнира очень дружелюбно к нам относились. В городе живет много русскоязычных американцев, они к нам подходили, как и жители бывшей Югославии, белорусы, украинцы — все они нас поддерживали. Организация турнира в Чикаго была хорошей, проблема у нас была лишь одна — языковой барьер. Где-то что-то мы не понимали, но в последние дни уже научились нормально общаться при помощи жестов. Американцы, побывавшие в России на ЧМ-2018, были очень довольны тем, как у нас провели этот грандиозный турнир. Подходили и те, кто был в Казани на Универсиаде 2013 года. Говорили: "Россия — класс, Казань — один из лучших городов в нашей стране"», — поделился впечатлениями Куклев.

«Наша команда практически целиком сохранит свой состав. Лишь один парень уедет домой в Кайбицкий район, студенты учатся в Казани. А ближайшие наши планы — это вернуться домой, пару дней отдохнуть. Уже осенью ребятам предстоит принять участие в очередном розыгрыше Кубка Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады мини-футболу (футзалу), который пройдет 25 — 29 ноября в Санкт-Петербурге», — добавил он.

Мамадышская школа-интернат имеет богатую спортивную историю. И огромная заслуга в этом ее директора Мансура Валеева. Воспитанники школы неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований Специальной Олимпиады России (футбол, настольный теннис, армрестлинг, легкая атлетика, борьба). Были они победителями чемпионата мира по гиревому спорту (2013). Трижды (2010, 2016, 2017) выигрывали Кубок Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по мини-футболу. Но участие и медаль в Международном футбольном турнире в Чикаго — впервые в истории спортсменов из Мамадыша.