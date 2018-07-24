Татарстанские врачи пересадили пациентке из Ульяновска почку мамы

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Татарстанские врачи спасли пациентку из Ульяновска. Хирурги Республиканской клинической больницы пересадили Татьяне Федуловой почку, донором выступила мама Татьяны. Об этом сообщает телеканал «Россия 1 — Татарстан».

Отмечается, что 10 лет девушка мучилась от серьезного заболевания почек. Чтобы они не отказали, Федулова каждый день ходила в больницу на специальные процедуры. Это серьезно мешало ее социальной жизни.

Позже ульяновские врачи сообщили, что процедуры перестали быть эффективными, и поможет только пересадка почки. Провести сложную операцию взялись в Казани. Донорский орган дала мама.

«Было жалко смотреть на нее. Никуда она не может отойти, 4 процедуры в день — сами понимаете», — поделилась с журналистами женщина.

Операция длилась восемь часов. Бригада хирургов — семь человек — сначала извлекли орган у донора, потом почку обработали и после пересадили Татьяне в подвздошную область. Теперь у нее три почки.

Семья уже строит планы — так, после реабилитации женщины поедут на море.

Отмечается, за первые полгода 2018 года врачи РКБ провели 10 подобных операций, из которых 4 были сделаны пациентам из других регионов России.