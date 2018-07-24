В Доме Василия Аксенова пройдет творческая встреча с поэтом Сергеем Шабуцким

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 26 июля в казанском Доме-музее Василия Аксенова пройдет творческая встреча с поэтом Сергеем Шабуцким. Ведущей поэтического вечера под названием «МАЯК МАЯКА» выступит казанская поэтесса Лилия Газизова, сообщает пресс-служба музея.
Сергей Шабуцкий родился в 1976 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ (отделение теоретической и прикладной лингвистики). Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Иностранная литература», «ШО», «Зеркало», «Интерпоэзия», Homo Legens и многих других. В настоящее время его стихи переведены на белорусский, фламандский и французский языки. С 2011 года он живет в немецком городе Бонна.