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В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Татар-информ

24 июля 2018, 14:30

Общество

31 июля в Московском районе отключат воду

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Водоснабжение будет отсутствовать из-за работ по врезке новых проложенных водопроводных труб.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 31 июля в некоторых домах Московского района Казани будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Водоснабжение будет отсутствовать из-за работ по врезке новых проложенных водопроводных труб. 

С 9 часов утра 31 июля по 6 часов утра 1 августа вода будет отключена на ул. Беломорская в домах № 71, № 71А, № 71/1, № 71/2, № 73, № 77, № 79, № 81, № 83 и на ул. Химиков в домах № 1, № 9, № 15, № 17.

Автоцистерны с водой разместят согласно поступившим заявкам. МУП «Водоканал» просит жителей заблаговременно запастись необходимым количеством воды.

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