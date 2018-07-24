31 июля в Московском районе отключат воду

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 31 июля в некоторых домах Московского района Казани будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Водоснабжение будет отсутствовать из-за работ по врезке новых проложенных водопроводных труб.
С 9 часов утра 31 июля по 6 часов утра 1 августа вода будет отключена на ул. Беломорская в домах № 71, № 71А, № 71/1, № 71/2, № 73, № 77, № 79, № 81, № 83 и на ул. Химиков в домах № 1, № 9, № 15, № 17.
Автоцистерны с водой разместят согласно поступившим заявкам. МУП «Водоканал» просит жителей заблаговременно запастись необходимым количеством воды.