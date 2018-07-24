На сборном пункте Татвоенкомата 14 призывников уличили в потреблении наркотиков

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Абсолютно все призывники, прибывающие на сборный пункт Татвоенкомата в Казани, в обязательном порядке проверяются на потребление наркотиков. В весенний призыв 2018 года было выявлено 14 призывников, уличенных в потреблении наркотических веществ.

«В рамках реализации республиканской целевой программы на 2018 год по профилактике наркотизации населения в Татарстане все призывники, прибывшие на сборный пункт для отправки в войска, были протестированы на потребление наркотических веществ в немедицинских целях. У 14 призывников проведенное обследование дало положительный результат», – сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ военный комиссар республики Сергей Погодин.

Все 14 уличенных в употреблении психотропных веществ призывников в армию теперь не попадут. Их поставили на профилактический учет в медучреждениях по месту жительства.