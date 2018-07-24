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В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Татар-информ

24 июля 2018, 14:14

Экономика и финансы

Айрат Фаррахов: Мы не повышаем ставку НДС, а возвращаемся к прежним 20 процентам

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Фото: архив/Султан Исхаков

Депутат Госдумы от Татарстана отметил, что бюджету нужны дополнительные деньги на социальную сферу, которые даст повышение НДС.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Госдума России не повысила стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС), а вернула ее на прежний уровень. Такое мнение корреспонденту ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Любое повышение налогов — это не самая популярная мера, но в этой ситуации это не повышение, а возвращение к 20 процентам. У нас уже 20 было, потом снизили до 18, а вначале он вообще был 28 процентов», — напомнил Фаррахов. 

По словам парламентария, в результате повышения НДС федеральный бюджет будет дополнительно получать около 612 млрд рублей ежегодно. Эти деньги пойдут на социальную сферу, включая здравоохранение, образование, поддержку молодых семей.

«Эта мера направлена на решение тех задач социальной сферы, которые поставил Президент. У нашей страны есть очень важная и серьезная цель — изменить качество жизни людей. Без дополнительных денег это невозможно», — отметил депутат. 

Напомним, что сегодня, 24 июля, Госдума приняла закон о повышении НДС до 20 процентов с нынешних 18 процентов. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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