Альметьевск готовится встретить художников в рамках проекта «Сказки о золотых яблоках»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске ожидается визит российских и зарубежных художников, которые создадут картины в рамках арт-проекта «Сказки о золотых яблоках», сообщает пресс-служба Альметьевского района.



Завтра, 25 июля, продюсер проекта Полина Еж расскажет, какие объекты будут расписаны этим летом, а также о тех, кто будет творить на улицах города. Альметьевцы узнают, как преобразится Нефтеград в рамках пятилетней паблик-арт программы. Встреча с куратором состоится на улице Ленина возле куба.



Целью проекта «Сказки о золотых яблоках» является создание нового облика Нефтеграда, основанного на истории Альметьевска, его жителях и сохранении местного культурного кода.



Ранее арт-программа «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявила о наборе волонтеров.