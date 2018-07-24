На стадионе «Казань Арена» откроется новый фан-парк

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). 26 июля на территории стадиона «Казань Арена» состоится открытие фан-парка, сообщает портал мэрии Казани.

Предполагается, что фан-парк будет работать в дни домашних матчей казанского футбольного клуба «Рубин» для тех фанатов, которые любят приходить на игру пораньше.

Гостей ждут на различных развлекательных площадках. В день открытия они смогут познакомиться с новыми игроками «Рубина». Желающих также приглашают поприсутствовать на тренировке футбольной команды.

Открытие состоится в 15.30, представление игроков в 16.45.

Вход на мероприятие — через главный вход на стадион «Казань Арена» (напротив медиафасада) со стороны улицы Чистопольская, сообщает пресс-служба футбольного клуба.