В Минздраве назвали регионы с максимальной долей ожирения

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Министерстве здравоохранения назвали российские регионы, в которых высокий уровень ожирения среди населения, сообщает РБК.

Так, список возглавил Алтайский край — в 2017 году 5,4 процента жителей региона страдают от ожирения, на втором месте расположилась Магаданская область (3,4 процента), на третьем — Курганская (2,8 процента). Однако в первом и втором регионе наблюдается снижение доли населения с избыточным весом: в Алтайской области доля снизилась на 9 процентов, в Магаданской — 7,5 процента.

Из 85 в 35 регионах выросла доля населения, страдающих ожирением: с 2016-го по 2017 год число жителей увеличилось на 10 процентов. А в Кабардино-Балкарии, Смоленской, Курской, Ульяновской, Ярославской, Калужской, Костромской и Ивановской областях число жителей с проблемами ожирения возросло на 25 процентов.

Есть также регионы, в которые число жителей с этим диагнозом уменьшилось: Северная Осетия, Ставропольский край.