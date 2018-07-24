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Татар-информ

24 июля 2018, 14:16

Общество

11 татарстанцев в весенний призыв 2018 года выбрали альтернативную гражданскую службу

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Фото: tatarstan.ru

Подавать заявление на замену военной службы альтернативной гражданской военный комиссар РТ рекомендует за полгода до призыва.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Из более 3200 татарстанских новобранцев весеннего призыва 2018 года 11 человек выбрали альтернативную гражданскую службу. 10 из них в ближайшие 21 месяц будут трудиться в «Татарстан почтасы», еще один – в Елабужском психоневрологическом интернате.

«Военные комиссариаты городов и районов не препятствуют желающим пройти альтернативную гражданскую службу. Каждый из них может подать соответствующее заявление на имя военного комиссара по месту жительства за полгода до очередного призыва на военную службу, предоставить военной комиссии соответствующие доводы о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию», – сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ военный комиссар республики Сергей Погодин.

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Призывная комиссия внимательно рассмотрит и само заявление, и предоставленные в нем доводы о причинах такого выбора и примет решение: отказать в альтернативной службе или все же заменить призывнику год с автоматом на почти два со шваброй и уткой.

«Необходимо понимать, что срок альтернативной гражданской службы больше обычного периода службы. Для граждан, проходящих данную службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск и т.д., она составляет 18 месяцев, а в иных организациях – 21 месяц. Альтернативная гражданская служба предполагает выполнение наиболее трудоемкой и непрестижной работы», – напомнил генерал-майор.

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Он также предупредил, что альтернативная гражданская служба совсем не обязательно будет проходить в родном для призывника городе. Если у Родины возникнет такая необходимость, то альтернативщику придется, как и воину, отправиться выполнять поставленные задачи и за тысячи километров.
 

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