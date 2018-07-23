Снимки Марии Шараповой с возлюбленным на отдыхе попали в Сеть

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Пикантные фотографии российской теннисистки Марии Шараповой с отдыха утекли в Сеть. Снимки опубликованы в Instagram`e папарацци Redcarpetmood.

На снимках запечатлено, как Мария Шарапова проводит время с возлюбленным – бизнесменом Алексом Гилксом. Сейчас спортсменка восстанавливает силы после вылета с Уимблдона в Италии.

Экс-первая ракетка мира позирует в черном купальнике, демонстрируя отличные формы. Гилкс целует свою возлюбленную, гладит ее, оба держат в руках фужеры с игристым напитком.

На Уимблдоне знаменитую спортсменку обыграла россиянка Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах. Мария выполнила восемь эйсов, допустила десять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У Дьяченко в матче один эйс, девять двойных и шесть отобранных подач.

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:39 PDT

#mariasharapova Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:37 PDT