В Казани временно ограничат движение по ул. Чуйкова на пересечении с ул. Мусина

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). С 25 по 29 июля в Казани планируется полное закрытие проезжей части ул. Маршала Чуйкова в районе пересечения с ул. Мусина, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отмечается, что временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.

До 16 сентября движение транспорта по ул. Чуйкова ограничено на участке от ул. Мусина до дома № 15б, напоминают в мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале июля возле мечети на перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток. По сообщениям очевидцев, в какой-то момент высокой температуры не выдержал дорожный знак и упал в кипящую воду.