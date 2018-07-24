Егор Кочура: «Во втором периоде возникло недопонимание внутри команды»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Гандболист сборной России Егор Кочура после поражения от команды Швеции в матче чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани отметил, что во время матча внутри команды возникло определенное недопонимание.

Россияне проиграли шведам в серии буллитов и значительно осложнили свое турнирное положение.

«Вышли с хорошим настроем, первый сет отработали, как было нужно. Потом, видимо, расслабились, возникло недопонимание, поэтому отдали второй период. На буллитах нам не хватило везения. На чемпионате мира все команды равные, Швеция — достаточно сильная команда. В матче против нас они это показали. После этого поражения нам нужно выигрывать два оставшихся матча, чтобы выйти в следующую стадию», — подчеркнул Кочура.