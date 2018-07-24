В Челнах осужден начальник производства, который похитил с предприятия балки и сдал их в металлолом

(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах начальник производства сдал балки в металлолом и получил срок, сообщает городской суд.

Челнинец находился на испытательном сроке в должности начальника производства одной из местных организаций. В цеху он заметил лежащие без присмотра балки и решил заработать, сдав их в металлолом.

Для этого мужчина связался со своим знакомым, который владел пунктом приема металлического сырья. Позже тот сообщил в суде, что не догадывался о том, что балки краденые, потому согласился их купить.

17 элементов конструкции общим весом в 7,5 тонны были оценены на сумму более 415 тысяч рублей.

Суд приговорил челнинца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Подсудимого также обязали возместить ущерб, причиненный предприятию.