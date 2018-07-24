Виталий Волынченко: «В матче против Бразилии на команде сказались нервы»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник женской сборной России по пляжному гандболу Виталий Волынченко после поражения от Бразилии на чемпионате мира в Казани отметил, что его команда излишне нервничала в дебютной игре турнира.

Россиянки при неплохой игре уступили вице-чемпионкам мира со счетом 0:2. «На нас, как мы и боялись, сказались нервы — старт чемпионата мира против фаворитов турнира, очень сильной команды. В игре были и положительные моменты, но мы совершили несколько ошибок, которые будем разбирать. Турнир только начинается, будем исправлять недостатки и работать. Постараемся в следующих матчах показать более содержательную игру. Нам не хватает опыта. Бразилия — мастеровитая команда, в нужный момент они несколько раз подставились, а мы допустили ошибки. Попытаемся сбросить с себя эту нервозность», — отметил Волынченко.