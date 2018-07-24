Сборная России на ЧМ по пляжному гандболу в Казани проиграла дебютантам турнира

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу проиграла команде Швеции в матче чемпионата мира, который проходит с 24 по 29 июля в Казани. Шведы являются дебютантами мировых первенств среди мужских команд.

Первый период матча прошел с подавляющим преимуществом россиян: ведущие роли в атаке команды играли Егор Кочура и Игорь Неклюдов, на последнем рубеже обороны спасал Антон Заболотский. Шведы на протяжении всего игрового отрезка сопротивлялись, но не более того: завершился период красивым голом Неклюдова после сумасшедшей передачи капитана команды Романа Калашникова. 20:13 — отрыв россиян получился более, чем уверенным.

В перерыве скандинавам удалось оперативно сделать выводы, и во втором периоде уже они диктовали свою игру сопернику. Преимущество шведов на протяжении всего игрового отрезка составляло два очка, россияне раз за разом догоняли соперника. Однако за 45 секунд до конца основного времени матча в решающий момент дважды не забил Неклюдов, что помогло сборной Швеции выровнять положение после двух периодов. В серии буллитов сплоховал Калашников: лидеру российской команды не удался бросок, тогда как шведы реализовали все свои попытки. 1:2 — обидное поражение сборной России, которое может всерьез «аукнуться» хозяевам при определении мест в группе.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, группа D. Первый тур.

Россия — Швеция — 1:2 (20:13, 18:23, 6:9).

Казань, Центр пляжных видов спорта.