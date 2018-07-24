В Казани представят лучшие российские короткометражки по другим правилам

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Казани лучшие российские короткометражные фильмы. Казань станет одним из 11 городов, где пройдет мероприятие.

Посетители фестиваля смогут принять участие в голосовании за лучший фильм, итоги которого будут подведены в сентябре текущего года. На открытой площадке в Парке Горького гостям покажут самые яркие кинопроекты на высокой скорости 4G, а также предложат посмотреть видео так, как хочется: в любом положении, в любой компании и даже в любую погоду. За самое необычное место для кинопросмотра зрителей ожидают призы от оператора. Для этого нужно выложить в Instagram свое фото с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2.

Кроме того, в дни работы фестиваля оператор развернет площадку, где посетители смогут узнать о новых возможностях современных технологий, погрузиться в мир digital-развлечений и сделать панорамные селфи с помощью технологии 360°. Отдохнуть, пообщаться с друзьями и угоститься бесплатными напитками посетители смогут в удобной лаунж-зоне онлайн-парка. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».