Александр Сидякин вошел в топ-10 рейтинга эффективности депутатов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана Александр вошел в топ-10 рейтинга эффективности парламентариев. Исследование «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» проводилось с октября 2017 года по июль 2018 года, пишут «Известия».

Голосование на сайте «Депутат.клуб» открыли в середине января этого года, в нем приняли участие около 1,5 млн человек.

Работу народных избранников в регионах оценивали более 700 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов. Медиаактивность вычисляли по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс».

На первом месте рейтинга оказался председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, его коэффициент полезности составил 72,54 процента. Следом идут вице-спикер ГД Ирина Яровая (72 процента) и первый вице-спикер ГД Александр Жуков (69,29 процента).

Единственный представитель рейтинга от Татарстана — первый зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин — занял 10-е место с коэффициентом 57,78 процента.

В рейтинг не включили председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также лидеров думских фракций Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова.