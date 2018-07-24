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Сборная России на ЧМ по пляжному гандболу в Казани проиграла дебютантам турнира

Татар-информ

24 июля 2018, 11:00

Экономика и финансы

Команда POZIS завоевала «серебро» на форуме «Инженеры будущего»

Фото: пресс-служба Pozis

В рамках форума POZIS представил 12 образовательных сервисов и 11 деловых программ, которые посетили свыше 400 человек.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). «ПОЗиС», входящий в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, награжден дипломом 2-й степени VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» (10 — 21 июля 2018 г., Ульяновская область). Всего в мероприятии приняли участие более 300 предприятий и вузов России и зарубежья. 

Команда молодых специалистов POZIS улучшила результаты предыдущих лет и по количеству набранных баллов заняла 2-е место. 

«В 2014 году команда POZIS заняла 7-е место в корпоративном рейтинге, а в следующем, выступая в составе концерна „Техмаш“, поднялось на ступень выше. В 2016 году — уже 4-е место, а по итогам 7-го форума наши ребята поднялись на пьедестал почета, причем сразу на вторую ступень», — отметил успехи молодежи предприятия генеральный директор POZIS Радик Хасанов. 

В рамках форума POZIS представил 12 образовательных сервисов и 11 деловых программ, которые посетили свыше 400 человек. Кроме этого, представители предприятия за все дни работы форума приняли участие в порядка 200 образовательных и деловых программах площадки. 

«Подготовка к форуму „Инженеры будущего-2018“ началась практически сразу с момента окончания предыдущего. Особо интенсивно работали над подготовкой образовательных программ. И результат оказался достойным и в командном, и в личном рейтингах: POZIS взял второе место в форуме, а четверо наших специалистов вошли в десятку лучших», — сообщил заместитель начальника управления молодежных и социальных проектов, капитан команды POZIS Александр Спирин.

Организаторами форума «Инженеры будущего» выступили Госкорпорация Ростех, Союз машиностроителей России, Правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям и др. Участниками стали более 1,5 тысяч молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов технических специальностей из 70 регионов России и 43 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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