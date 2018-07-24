В Париже покончила с собой одна из основательниц движения Femen

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже, передает РИА Новости.

О смерти Оксаны сообщила другая представительница движения – Инна Шевченко. Девушка свела счеты в своей парижской квартире. Причина самоубийства неизвестна. Дома у нее нашли предсмертную записку, ее содержание не разглашается.

Оксана Шачко была одной из основательниц движения Femen, появившегося десять лет назад на Украине. Его члены борются за права женщин и свободу слова, проводят митинги в защиту однополых браков и против педофилии. Всего в организации состоит сорок участниц, преимущественно студентки украинских вузов.



Активистки часто появляются топлес на улицах по всему миру, а также носят цветочный венок — украинский головной убор.



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