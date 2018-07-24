Анастасия Макина: «Проиграли Бразилии из-за легкой неуверенности в себе»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок женской сборной России по пляжному гандболу после поражения от команды Бразилии на чемпионате мира в Казани заявила, что причиной такого исхода стала легкая неуверенность россиянок в себе.

В обоих периодах хозяева соревнований смотрелись очень достойно против действующих вице-чемпионок планеты, но в итоге уступили со счетом 0:2.

«Не хватило, наверное, немного уверенности — все-таки, первая игра, и мы были немного скованы. Какие-то броски, которые должны были залетать стопроцентно, шли мимо. Но мы сделали выводы, и, думаю, такое больше не повторится. Бразильянки — фавориты этого чемпионата, я считаю. Вообще, это законодатели мод в пляжном гандболе. Но я не скажу, что сегодня они нас в чем-то переиграли — просто сказалась их уверенность на площадке», — подчеркнула Макина.

Также гандболистка добавила, что это поражение только подстегнет команду. «Мы сжали кулаки, стиснули зубы и продолжаем биться дальше. На домашнем чемпионате мира мы обязаны показывать достойный результат и брать медали. Физическое состояние? Игра была очень темповая, поэтому поначалу было тяжеловато. Во втором сете было уже лучше, чувствовала себя прекрасно», — отметила спортсменка.