Россия и Китай в Казани обсуждают качество трансграничных вод

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Россия и Китай обсуждают в Казани вопросы чистоты трансграничных вод. Столица Татарстана принимает шестидневную техническую конференцию.

«Российские и китайские лаборатории взаимодействуют в вопросах мониторинга качества трансграничных вод — такая практика есть по Амуру и по еще нескольким приграничным рекам. Лаборатории проводят отбор проб и получают результаты. Чтобы эти результаты были идентичны, меньше ошибок было в изучении этих результатов, наши коллеги собираются и изучают опыт, как проводится отбор проб, сравнивают и вносят правки», — рассказал начальник Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий.

Он также отметил, что Татарстан в этой сфере готов представить богатый опыт, что положительно скажется на работе конференции.

«Экологическая безопасность Татарстана во многом обеспечена диалогом между властью, обществом и наукой, в котором, в том числе, уделяется большое внимание вопросам сохранения экологической чистоты. Наши специалисты следят за состоянием атмосферного воздуха и за состоянием вод. За качеством воды наблюдают 37 лабораторий и еще 16 следят за чистотой прибрежной зоны и воздуха», — поделился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Так, за время проведения конференции ее участникам будет продемонстрирована работа мобильных передвижных лабораторий, которые следят за качеством водных объектов и атмосферного воздуха.

«Татарстан одним из первых подал заявку на участие в проекте „Чистая Волга“. Сейчас программа готовится, но однозначно она будет работать в Российской Федерации. Сейчас идет реализация и формирование программы национальных проектов Российской Федерации, куда интегрируются госпрограммы, в том числе и эта. Когда все будет понятно с точки зрения финансирования и других вопросов, мы там займем достойное место», — подчеркнул первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Китайскую делегацию возглавил директор Департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики Лю Чжицюань. В своем выступлении он положительно отозвался о совместной работе российских и китайских экологов.

«За 12 лет мы провели мониторинг на 5 трансграничных объектах. Стороны приложили усилия для создания единой методики. Каждый год происходит обмен данными. Сейчас качество вод на этих объектах постепенно улучшается», — отметил Лю Чжицюань.

Совместный мониторинг качества воды проходит на таких реках, как Аргунь, Амур, устьевый участок Уссури, Раздольная, а также на озере Ханка.