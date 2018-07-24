В open-air кинотеатре на озере Кабан покажут цикл татарстанских фильмов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 28 июля на набережной озера Кабан пройдет кинопоказ цикла «Кино у озера». В формате open-air гостям киновечера будут транслироваться фильмы татарстанского производства, лично отобранные известным российским сценаристом Денисом Осокиным, сообщает пресс-служба организатора цикла показов – дирекции «Время кино».
В программу вошли три фильма: сценарный дебют самого Осокина «Одя», картина Сергея Литовца, созданная на базе Студии казанской кинохроники, «В сломанный микроскоп мы увидим Казань» и работу режиссера-документалиста Сергея Барыкина «Сухая река».
Вход на кинопоказ – бесплатный, старт намечен на 21 час.