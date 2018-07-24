Сотрудники детской библиотеки в Тетюшах открыли для юных посетителей «Секреты здоровья»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Детской библиотеки в Тетюшах организовали для юных посетителей познавательную игру «Секреты здоровья», пишет газета «Авангард».

Мероприятие прошло на открытом воздухе. С помощью сотрудников учреждения ребята окунулись в мир здоровья, правильного питания, полезных привычек, познакомились с книгами о здоровом образе жизни и спорте, а также вспомнили пословицы о здоровье и объяснили их значение.

Живой интерес вызвала у детей игра «Полезные продукты», в ходе которой каждая команда собрала в свои корзинки полезные и вредные продукты.

Приняв участие в викторине «Полезно – вредно», ребята узнали о необходимости сбалансированного питания. Затем юные посетители библиотеки сразились за победу в подвижных играх: «Метание ядра», «Ловкачи», «Кто быстрее». Встреча завершилась турниром по футболу.