«КАМАЗ» через суд вынудил производителя контрафактных топливных баков получить лицензию

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). «КАМАЗ» заставил производителя контрфакатных топливных баков заключить мировое соглашение по делу о незаконном использовании патента. Речь идёт о патенте на топливные баки, в незаконном производстве которых обвиняется набережночелнинский завод «Бакор». Соглашение было утверждено судьей республиканского арбитражного суда Константином Андреевым. На заседании присутствовали только представители истца, которые заявили о достижении мирового соглашения с ответчиком.

Согласно условиям мирового соглашения, «Бакор» сохраняет право на производство топливных баков при наличии нескольких условий. Он выплачивает «КАМАЗу» 100 тысяч рублей компенсации (вместо требуемых в исковом заявлении 5 миллионов), заключает лицензионное соглашение на выпуск продукции и обязуется оплачивать лицензию 1,5 процентами от стоимости реализованной продукции.

«Мы постоянно говорим о необходимости сотрудничества таких производителей с нами, — прокомментировал решение суда директор департамента информационной политики «КАМАЗа» Олег Афанасьев. — Это касается не только топливных баков, но и всех запчастей к машинам «КАМАЗа», потому что итоговую ответственность перед потребителем несет именно наша компания. Это особенно важно бывает в вопросах безопасности машин».