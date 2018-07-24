Главное
После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 17:12

Экономика и финансы

«КАМАЗ» через суд вынудил производителя контрафактных топливных баков получить лицензию

Рекомендуем

Челнинский завод заплатит 100 тысяч рублей компенсации, но сохранит право на производства баков для «КАМАЗа».

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). «КАМАЗ» заставил производителя контрфакатных топливных баков заключить мировое соглашение по делу о незаконном использовании патента. Речь идёт о патенте на топливные баки, в незаконном производстве которых обвиняется набережночелнинский завод «Бакор». Соглашение было утверждено судьей республиканского арбитражного суда Константином Андреевым. На заседании присутствовали только представители истца, которые заявили о достижении мирового соглашения с ответчиком.

Согласно условиям мирового соглашения, «Бакор» сохраняет право на производство топливных баков при наличии нескольких условий. Он выплачивает «КАМАЗу» 100 тысяч рублей компенсации (вместо требуемых в исковом заявлении 5 миллионов), заключает лицензионное соглашение на выпуск продукции и обязуется оплачивать лицензию 1,5 процентами от стоимости реализованной продукции.

«Мы постоянно говорим о необходимости сотрудничества таких производителей с нами, — прокомментировал решение суда директор департамента информационной политики «КАМАЗа» Олег Афанасьев. — Это касается не только топливных баков, но и всех запчастей к машинам «КАМАЗа», потому что итоговую ответственность перед потребителем несет именно наша компания. Это особенно важно бывает в вопросах безопасности машин».

Реклама

Следующая новость

Айрат Фаррахов: Мы не повышаем ставку НДС, а возвращаемся к прежним 20 процентам
Новости дня
18:16
Немецкая контрразведка не увидела доказательств «вмешательства» России в выборы в Бундестаг
18:14
На набережной озера Кабан 28 июля представят коллекцию уникальных казанских фильмов
18:08
Госдума во втором чтении приняла языковой законопроект
18:00
Татарстанцы Альбина Шакирова и Николай Теплый взяли «серебро» турнира Emirates Green Cup
17:46
Умер советник Президента РФ Вениамин Яковлев
17:40
Биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов
17:28
Правительство будет прорабатывать вопрос строительства моста на Сахалин
17:19
В центре Нижнего Новгорода убили телеведущего
17:12
«КАМАЗ» через суд вынудил производителя контрафактных топливных баков получить лицензию
17:11
После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Специальная комиссия проверит все случаи применения физической силы к заключенным.

16:56
Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами
16:43
В Киеве разработали новый план «возвращения» Крыма
16:29
Минздрав рассказал о ситуации с беременной в Чистополе, которую не пустили в туалет поликлиники

Женщина опубликовала жалобу на персонал медучреждения в системе «Народный контроль».

16:20
В Раифе из морской гальки выкладывают мозаичный образ Божией Матери высотой в два человеческих роста

Поучаствовать в создании иконы при желании может любой гость обители.

16:18
Птичий грипп зафиксирован в селах Буинского района

Пробы из трех частных хозяйств Вольного Стана, одного — из Буинска направлены в республиканскую ветеринарную лабораторию.

16:10
Приставы РТ вывели портрет «классического» неплательщика алиментов

По данным УФССП РФ по Республике Татарстан, в настоящее время около 20 тысяч татарстанцев имеют задолженности по алиментам.

15:57
Вертолет «Ансат» производства КВЗ испытают в условиях горной местности

Результаты испытаний вертолетов будут использованы для их дальнейшего продвижения на ключевых рынках.

15:52
Жилой дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска получил заключение о соответствии
15:40
Tele2 быстрее всех отвечает на вопросы клиентов
15:36
Израиль заявил об уничтожении сирийского военного самолета
15:24
Путин предложил Афинам помощь в борьбе с бушующими в стране пожарами
15:10
В Казани обновляют пункты приема вторсырья

В Казани функционируют восемь пунктов приема вторсырья, девятый павильон планируется установить на ул. Побежимова.

15:04
В Иннополисе состоится европейская олимпиада по информатике для юниоров
14:53
В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Пристав пообещал ответчику закрыть исполнительный лист на 4,5 миллиона рублей за вознаграждение.

14:47
Татарстанские врачи пересадили пациентке из Ульяновска почку мамы

За первые полгода 2018 года врачи РКБ провели 10 операций по пересадке почек, из которых 4 были сделаны пациентам из других регионов России.

События