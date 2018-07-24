Россиянки уступили Бразилии на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России проиграла команде Бразилии в стартовом матче чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

В финальную часть чемпионата мира россиянки вернулись после десятилетнего перерыва, и начинать турнир им выпало сразу против Бразилии — женская сборная этой страны является трехкратным победителем первенств планеты и действующим вице-чемпионом мира. Несмотря на регалии соперника, российские девушки очень уверенно начали встречу и захватили лидерство в счете после забитых двухочковых мячей Снежаны Махневой и Анастасии Макиной. Поначалу домашний корт очень помогал россиянкам — дважды игроки бразильской сборной попадали в каркас ворот, еще пару раз хозяев выручила голкипер. Однако на опыте бразильянки догнали и вышли вперед — переломным моментом периода стали два гола Патрисии Шепы. На то, чтобы отыграться, сил у хозяев уже не хватило.

Во втором периоде у российской команды солировала Макина: два ее гола «вертушкой» принесли команде четыре очка и помогли снова ударно начать игровой отрезок. Он получился куда драматичнее первого — бразильянки вышли вперед за 10 секунд до конца и удержали минимальное преимущество.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, группа C. Первый тур.

Россия — Бразилия — 0:2 (11:14, 10:12)

Казань, Центр пляжных видов спорта.