(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах злоумышленники подожгли автокран, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в кабине автокрана на стройке возле дома 14/8 в Автограде пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник около полуночи.

Прибывших к месту инцидента пожарных ПСЧ №56 встретил сторож. Открытого горения видно не было. Очевидцы успели справиться с огнем своими силами.

В результате пожара сгорела кабина автокрана. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.

По предварительной версии, причиной ЧП мог стать поджог.

