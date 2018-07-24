В Татарстане планируют развивать пляжные виды спорта

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Власти Татарстана разрабатывают программу развития пляжных видов спорта, рассматривается вопрос строительства специализированного спортивного центра. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.
Сейчас идет поиск источников финансирования для проекта, отметил Мингулов.
Также в РТ намерены построить крытый Центр пляжных видов спорта, где будет представлен пляжный гандбол.
Восьмой чемпионат мира по пляжному гандболу проходит в Казани с 24 по 29 июля.