В Казань прибудет работающий на солнечных батареях катамаран

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 28 и 29 июля на Кремлевской набережной и в яхт-клубе «Локомотив» состоится научно-технический фестиваль «Эковолна», сообщает АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».



В рамках фестиваля в Казань прибудет первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях. Оргкомитет экспедиции «Эковолна» представит разработку российских инженеров, а также расскажет об экспедиции, которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы.

29 июля в яхт-клубе «Локомотив» с 13.00 до 16.00 для жителей города пройдет катание на катамаране, мастер-классы морской тематики. Казанцы смогут пообщаться с идейными вдохновителями экспедиции, организаторами и экипажем и узнать об использовании альтернативных источников энергии в России и мире.

Первый катамаран на российских солнечных элементах построен в Санкт-Петербурге, солнечные панели произведены в Новочебоксарске. Вес судна пять тонн, а максимальная скорость – 15 км/ч. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тетюши катамаран прибудет 30 июля.