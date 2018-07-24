(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Четырехлетний мальчик сжег квартиру в Бугульминском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером в однокомнатной квартире на первом этаже многоквартирного дома в поселке Восточный сработал автономный пожарный извещатель, который просигнализировал о начавшемся пожаре.

В небольшой квартире на первом этаже двухэтажного дома проживала многодетная семья с пятью детьми. Когда родители легли спать, а старшие дети находились на улице, один из мальчиков-близнецов решил поиграть на кухне со спичками. Малыш поджег скатерть и, испугавшись, спрятался под стол.

На дым сработал извещатель, который разбудил родителей мальчика. Отец схватил одного из сыновей и выскочил из дома. Мама нашла виновника-шалуна в задымленной кухне и тоже успела выбежать из горящей квартиры. На улице женщина передала четырехлетнего малыша медикам скорой помощи и потеряла сознание. Пострадавших с признаками отравления угарным газом доставили в БЦРБ.

Прибывшие к месту ЧП пожарные добровольной пожарной команды БКХП №2 быстро справились с огнем. Площадь пожара составила 8 кв. метров.



