В Нижнекамске Верховный суд РТ поставил точку в деле об убийстве лыжницы

(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске прошло выездное заседание Верховного суда РТ по делу о смерти лыжницы Гульшат Котенковой. Уголовное дело прекращено по ходатайству матери обвиняемого.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 января текущего года в Нижнекамске нашли тело молодой женщины, которая накануне пошла покататься на лыжах и пропала. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за преступления сексуального характера 37-летний Даниил Котенев. В марте стало известно, что обвиняемый в зверском убийстве покончил собой в следственном изоляторе Чистополя.

При подобных обстоятельствах уголовное дело до суда обычно не доходит. Оно прекращается с формулировкой «за смертью обвиняемого». Однако в данном случае мать Даниила Котенева настояла на проведении судебного заседания, поскольку не верит в виновность сына. Соответствующее заявление она направила в суд.

Сегодня уголовное дело об убийстве Гульшат Котенковой было рассмотрено на выездном заседании Верховного суда РТ в Нижнекамске. Оно проходило в закрытом режиме. Как стало известно, мать Котенева обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. Ее ходатайство удовлетворили, дело было прекращено.

