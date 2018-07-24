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Сборная России на ЧМ по пляжному гандболу в Казани проиграла дебютантам турнира

Татар-информ

24 июля 2018, 12:43

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о финале Всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России 2018»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Завтра, 25 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная финалу Всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России 2018».

В мероприятии примут участие заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, руководитель агентства «MT models» Ирина Николаева, обладательница титула «Мисс Татарстан 2018», ТОП-20 Национального конкурса «Мисс Россия 2018», победительница Всероссийского конкурса«Мисс Туризм России 2018» Камилла Хусаинова, финалистка Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан 2018», финалистка «Мисс Туризм России 2018» София Рябцова, обладательница титула «Мисс Татарстан 2017», ТОП-20 Национального конкурса «Мисс Россия 2017», обладательница титула «Мисс Туризм России 2017» Зульфия Шарафеева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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