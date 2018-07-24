Казанцам 25 июля расскажут о правилах сортировки мусора

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В резиденции креативных индустрий «Штаб» 25 июля пройдет семинар «Правила пункта приема раздельных отходов». Жители Казани узнают о том, как в столице РТ работает мобильный пункт сбора вторичного сырья и одежды. Также горожанам расскажут о правилах сортировки мусора, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Делиться опытом сбора вторсырья и экологичного подхода к жизни с жителями Казани будут активисты проекта «ЭкоЛогично | Казань». По их инициативе раз в две недели по всем районам города проезжает мобильный пункт приема вторсырья. Для того чтобы сдать свой мусор в пункт, его необходимо подготовить — как это сделать, казанцы узнают на семинаре.