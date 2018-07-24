Минэкономики РТ запустило новую программу для предпринимателей «Доращивание»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Министерство экономики Татарстана запустило новую программу для предпринимателей «Доращивание», сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об оказании информационной и маркетинговой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы стимулировать их развитие в качестве поставщиков при закупках товаров, работ и услуг у крупных организаций.

Отмечается, что цель программы — увеличение конкурентоспособности и повышение положительной результативности участия в закупках крупных компаний.

В результате конкурсного отбора будут определены наиболее перспективные субъекты МСП, для каждого из которых сформируют индивидуальную карту развития.

После того как предприниматели выполнят эти мероприятия, региональный центр компетенций будет проводить консультационное и информационное сопровождение субъекта МСП при участии в закупках крупных организаций.