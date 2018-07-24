Российская писательница Анна Старобинец признана лучшим фантастом в Европе

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Россиянка Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в категории «Лучший писатель», передает РИА Новости.
Награждение победителей фестиваля «Еврокон» состоялось во французском городе Амьен. Награда «Гранд мастер Европы» досталась французу Жерару Клейну. Приз за лучшую экранизацию получила кинолента Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».
39-летняя Анна Старобинец – автор книг «Переходный возраст», «Живущий», «Посмотри на него», «Резкое похолодание», «Убежище 3/9» и других. Анна пишет в жанре мистики и ужасов, также является автором детских произведений. Многие литературные критики окрестили ее «Русским Стивеном Кингом» и «Королевой русского хоррора».
Романы Старобинец переведены на многие языки мира.